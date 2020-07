SOS za vode: Slovenske vode med boljšimi po kemijskem stanju, ekološko stanje slabše

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 14. julija - Vode v Sloveniji spadajo z vidika kemijskega stanja na splošno med boljše v Evropi, medtem ko je njihovo ekološko stanje, ki odraža vpliv človeških posegov, nekoliko slabše. Nekateri vodotoki so še naprej onesnaženi. Glavni viri onesnaženja so kmetijstvo, industrija in komunalne odpadne vode, slednje sicer veliko manj kot pred leti.