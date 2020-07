Spomladanska pozeba okrnila letošnji pridelek sadja

Ljubljana, 5. julija - Pozeba, ki je konec marca in v začetku aprila prizadela pridelovalce sadja po celotni Sloveniji, je okrnila letošnji pridelek. To razkriva aktualni pregled obiranja in nasadov. Več podatkov bo dala uradna ocena letošnjega pridelka, ki bo znana predvidoma sredi julija. Da se razmere na širšem trgu sadja zaostrujejo, kažejo tudi podražitve sadja.