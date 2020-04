Bolj točne ocene posledic pozebe junija, sadjarstvo izčrpano

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 12. aprila - Temperature pod ničlo so konec marca in v aprilu prizadele sadno drevje domala po vsej Sloveniji. Bolj točne ocene posledic letošnje pozebe, ki še lahko nastopi do sredine maja, bodo znane konec junija. Samopreskrba s sadjem bo letos dodatno okrnjena, sadjarska stroka pa opozarja, da je panoga zaradi ujm v zadnjem desetletju že precej izčrpana.