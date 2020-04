Zaradi pozebe v Vipavski dolini katastrofa v sadovnjakih

z oceno pozebe v Posavju v 1. in 7. odstavku

Vipavska dolina/Brda, 2. aprila - Zaradi nizkih jutranjih temperatur, ki so se v posameznih delih Vipavske doline davi spustile celo do -6 stopinj Celzija, je pozebla večina letošnjega pridelka breskev, kakijev, aktinidije in delno tudi marelic. Po prvih ugotovitvah so huje prizadeti tudi sadovnjaki v Posavju.