Breskev in kakijev v Goriških Brdih letos skoraj ne bo

Vipavska dolina/Brda, 27. marca - Pozeba v začetku tedna je na Severnoprimorskem najbolj prizadela posamezne sadovnjake. V Goriških Brdih so tako ob skoraj celotno letino na desetih hektarih nasadov breskev in 15 hektarih kakijev. V Vipavski dolini pa se bojijo večjega izpada pridelka breskev in marelic.