Današnje nizke temperature dodatno prizadele sadjarje

Bistrica ob Sotli/Ljubljana, 15. aprila - Velik del Slovenije, razen Primorske, so to noč zajele temperature pod ničlo in dodatno prizadele predvsem sadjarje. Še tisto, kar je ostalo po minulih treh tednih spopadanja s pozebo, "je današnje jutro najverjetneje vzelo", je za STA dejala Metka Hudina iz Strokovnega sadjarskega društva Slovenije.