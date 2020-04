KGZS: Če v kratkem ne bo obilnejših padavin, lahko pričakujemo katastrofo

Ljubljana, 23. aprila - Po spomladanski pozebi se kmetijstvo zdaj sooča še s sušo. Prizadeta je vsa Slovenija, najbolj pa poljščine, travinje in letos sajeni trajni nasadi, ugotavljajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). "Če v kratkem ne bo obilnejših padavin, lahko pričakujemo na področju pridelave hrane in krme za živali katastrofo," so opozorili.