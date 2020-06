Ministrstvo po akciji kulturnikov: Zanikamo, da kulturna panoga po pandemiji ne bo preživela

Ljubljana, 17. junija - Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na torkovo akcijo aktiva delavcev v kulturi ponovno zanikali njihove izjave, da je po epidemiji novega koronavirusa kulturna panoga tako prizadeta, da ne bo preživela. Poudarili so, "da je kulturni sektor v času koronakrize prejel že ogromno dodatnih finančnih sredstev", vse pa pozvali "k dialogu in strpnosti".