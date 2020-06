Kulturniki na tokratni akciji aplavdirali ministrstvu

Ljubljana, 16. junija - Aktiv delavk in delavcev v kulturi je danes ponovno izvedel akcijo za kulturo z naslovom Nasilje. Ministrstvo za kulturo. Odziv. V sklopu akcije so se posedli na cestišče pred ministrstvom in kar nekaj časa v tišini spremljali (ne)dogajanje pred seboj, nato pa gromko aplavdirali. Ob akciji so pozvali h konstruktivnemu odzivu ministrstva.