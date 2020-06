Druga akcija za kulturo pred ministrstvo odložila rekvizite kulturnikov

Ljubljana, 2. junija - Na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi je popoldne potekala druga akcija za kulturo. Začela se je na Prešernovem trgu, od koder se je povorka približno 500 ustvarjalcev podala do ministrstva za kulturo. Tam so oblikovali kolono in nato pred vhod ministrstva odložili rekvizite, ki jih sicer uporabljajo pri svojem delu.