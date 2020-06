Med tretjo akcijo so se kulturniki protestno ulegli pred ministrstvo

Ljubljana, 9. junija - Aktiv delavcev in delavk v kulturi je danes pred ministrstvom za kulturo izvedel tretjo protestno akcijo, ki jo je naslovil Poslednja akcija za kulturo. Protestniki so danes svoje nestrinjanje s trenutnim stanjem kulture in njegovo negotovo prihodnostjo izrazili tako, da so se ulegli na cesto in v pozi nepremično vztrajali nekaj minut.