Akcija za kulturo pročelje ministrstva polepila z apeli

Ljubljana, 26. maja - Pred ministrstvom za kulturo je danes na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi potekala akcija za kulturo. Udeleženci, po ocenah organizatorjev se jih je zbralo okoli 1000, so z apeli in klicaji prelepili pročelje ministrstva za kulturo. Z akcijo so po besedah pobudnikov aktivno nastopili proti molku, v katerega se je zavilo ministrstvo.