Kulturniški aktiv: Stanje v kulturi je posledica odločitev in dejanj ministrstva

Ljubljana, 29. maja - Aktiv delavk in delavcev v kulturi se je odzval na sredino videoizjavo državne sekretarke Ignacije Fridl Jarc, ki je sledila torkovi akciji pred ministrstvom za kulturo. Kulturniki so poudarili, da je aktualno stanje v kulturi posledica odločitev in dejanj ministrstva. Kritični so do (ne)delovanja te institucije, zaradi česar so tudi šli na ulico.