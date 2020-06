Predstavniki manjšin pozdravili ponovno odprtje slovensko-italijanske meje

Trst/Ankaran, 17. junija - Predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta se danes s predsednikom Italijanske unije Mauriziom Tremulom srečala na mejnem prehodu Lazaret pri Miljah, kjer so skupaj pozdravili ponovno odprtje slovensko-italijanske meje.