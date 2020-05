MZZ: Ne komentiramo zgodovinsko pogojenih datumov kot novih praznikov

Trst, 27. maja - Ministrstvo za zunanje zadeve na komentira zgodovinsko pogojenih datumov kot novih praznikov, so na MZZ odgovorili na vprašanje STA, kakšno je stališče slovenske diplomacije do novega praznika, ki ga je v torek sprejel tržaški mestni svet, in ali MZZ načrtuje kakšen konkreten odziv. Pri SKGZ so ocenili, da gre za praznik, ki razdvaja.