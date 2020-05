Ministrica Jaklitsch s predstavniki gospodarskih zvez o vplivih pandemije

Ljubljana, 14. maja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in državni sekretar Dejan Valentinčič sta se danes preko videokonference pogovarjala s predstavniki Slovenske gospodarske zveze (SGZ) iz Celovca ter Slovenskega deželnega gospodarskega združenja (SDGZ) iz Trsta o čezmejnem gospodarskem delovanju in vplivu pandemije covida-19 nanj.