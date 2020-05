Skupnost LGBT+ izgubo varnih prostorov med epidemijo poskuša nadomeščati s spletnimi aktivnostmi

piše Ajda Ana Zupančič

Ljubljana, 5. maja - Slovenske nevladne organizacije skupnosti LGBT+ so bile zaradi epidemije novega koronavirusa primorane prilagoditi svoje delovanje. Aktivistke in aktivisti se zavedajo, da je preventiva ključna, a hkrati opozarjajo, da ukrepi vodijo v izgubo varnih prostorov in hujšo stisko manjšin LGBT+. Pomagati jim poskušajo prek spleta.