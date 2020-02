Svet Evrope svari pred skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov

Strasbourg, 27. februarja - Komisija Sveta Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je danes objavila letno poročilo za leto 2019, v katerem svari pred skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov v Evropi, so sporočili iz Sveta Evrope. Hkrati je po oceni ECRI vedno več sovražnega okolja za nevladne organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami.