ZNP poziva k senzibilnosti pri poročanju o ranljivih skupinah v času epidemije

Ljubljana, 5. aprila - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) poziva medije, ki poročajo o širjenju epidemije novega koronavirusa, v kateri so še posebej prizadeti določeni domovi za starejše, k posebni občutljivosti za stiske oskrbovancev, njihovih svojcev in osebja, ki skrbi za te starostnike. Mediji naj se izogibajo senzacionalizmu, pozivajo v ZNP.