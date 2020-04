V Sloveniji se nadaljuje trend upada novoodkritih primerov covida-19

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 18. aprila - V Sloveniji so v petek zabeležili 13 dodatnih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je najmanj med delovnimi dnevi v zadnjem mesecu, umrle pa so še štiri osebe. Opolnoči so se sicer nekoliko razrahljale omejitve gibanja za nekatere prebivalce, prebivalci pa so v pričakovanju nadaljnjega rahljanja ukrepov.