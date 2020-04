V soboto enako število novookuženih in smrti zaradi covida-19 kot v petek

Ljubljana, 19. aprila - V soboto so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri enakemu številu ljudi kot v petek, pri čemer so opravili skoraj polovico manj testov. V soboto je tudi umrlo enako število bolnikov s covidom-19 kot v petek. Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 in tistih na oddelkih intenzivnih terapij se počasi zmanjšuje.