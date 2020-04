Vse več držav rahlja ukrepe proti koronavirusu

pripravila Maja Cerkovnik in Blaž Mohorčič

Ljubljana, 19. aprila - Podobno kot Slovenija tudi druge države postopoma rahljajo ukrepe, ki so jih uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ponekod po Evropi so ta teden odprli šole in določene trgovine, meje pa ostajajo zaprte. V veljavi bodo vsaj do začetka maja tudi še omejitve gibanja na prostem. Sledi pregled po državah.