Skupina poslancev s predlogom resolucije o razglasitvi izrednih okoljskih in podnebnih razmer

Ljubljana, 28. februarja - Poslanci SD, LMŠ in Levice ter vodji poslanskih skupin SAB in Desus so podpisali predlog resolucije o razglasitvi izrednih okoljskih in podnebnih razmer v Sloveniji. "Globalna kriza ni politično vprašanje, temveč gre za znanstveno dokazano dejstvo, zato se moramo združiti pri izzivih, ki so pred nami," je dejal prvopodpisani Matjaž Nemec (SD).