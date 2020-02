Židan pozval k umiritvi retorike, pristojne pa k razčiščenju sumov o nezakonitostih

Ljubljana, 19. februarja - Predsednik SD in DZ Dejan Židan je v današnji izjavi voditelje političnih strank, med njimi tudi Marjana Šarca in Janeza Janšo, pozval, naj s svojimi dejanji in besedami ne poglabljajo nezaupanja v delovanje institucij, pristojne organe pa, naj raziščejo "sume o nezakoniti uporabi prikritih metod in sredstev".