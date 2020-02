V NSi pričakujejo, da pristojni raziščejo sume nezakonitih prisluškovanj in zasledovanj

Ljubljana, 19. februarja - Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v izjavi v DZ poudaril, da v stranki zavračajo kakršno koli zlorabo položaja. Če obstaja najmanjši sum, da je kdo zlorabil položaj, zasledoval ali prisluškoval komur koli, Horvat kot državljan in poslanec zahteva, da pristojni organi to čim prej razčistijo in sankcionirajo odgovorne.