Počivalšek in Pivčeva za razjasnitev navedb o vohunjenju

Ljubljana, 19. februarja - Po pisanju nekaterih portalov in parlamentarnem nadzoru na policiji zaradi domnevnega vohunjenja za člani strank, ki se pogovarjajo o novi koaliciji, sta prvaka SMC in DeSUS Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec izrazila zaskrbljenost. Če navedbe držijo, si Pivčeva želi ukrepanja, Počivalšek pa verjame, da bo do njega prišlo.