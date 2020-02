V SAB ne izključujejo možnosti prisluškovanja predstavnikom stranke in družinskim članom

Ljubljana, 19. februarja - V SAB ne izključujejo možnosti, da bi prihajalo do prisluškovanja predstavnikom stranke in družinskim članom. Če obstaja vsaj en odstotek možnosti, da se nezakonita prisluškovanja izvajajo, jih je treba raziskati, je v DZ dejal generalni sekretar SAB Jernej Pavlič in razkril primer "nenavadne" policijske kontrole sina predsednice Alenke Bratušek.