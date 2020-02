Črnčec na Facebooku ostro nad SDS in Janšo

Ljubljana, 19. februarja - Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec je na svojem Facebook profilu objavil zapis, v katerem je izredno oster do SDS in njenega predsednika Janeza Janše. Slednjemu očita za Slovenijo škodljivo delovanje. "Način njegovega delovanja je škodljiv za demokracijo in za desnopolitično opcijo," meni Črnčec.