Preiskovalna komisija v zadevi Kangler v preiskavo morebitnih zlorab obveščevalno-varnostnih služb proti poslancem in ministrom

Ljubljana, 19. februarja - Komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi je odločila, da začenja s preiskovanjem morebitne zlorabe obveščevalno-varnostnih služb proti aktualnim poslancem in ministrom iz političnih namenov, je na Twitterju zapisal predsednik komisije in poslanec SDS Žan Mahnič. Od policije bo zahtevala podatke, ki jih Knovs ni dobil.