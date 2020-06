piše Maja Lazar Jančič

Trst, 1. junija - Letos mineva sto let od fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu, v katerem so imela takrat sedež osrednja društva tržaških Slovencev in druge ustanove. To dejanje velja za simbol začetka fašističnega nasilja nad tržaškimi Slovenci.