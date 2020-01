Židan: DZ bi se lahko z odstopom Šarca seznanil v sredo, morebitne predčasne volitve lahko v drugi polovici aprila

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik SD in DZ Dejan Židan je odstop predsednika vlade Marjana Šarca pričakoval, a je do te poteze kritičen. "Najlažje je oditi in pustiti pomembne projekte nedokončane," je pripomnil. V SD se zavzemajo za predčasne volitve. DZ bi se s Šarčevim odstopom lahko seznanil v sredo, predčasne volitve bi bile lahko v drugi polovici aprila, je dejal.