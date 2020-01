S Šarčevim odstopom bodo po mnenju sindikalistov zastale nujno potrebne reforme

Ljubljana, 27. januarja - Odstop premierja Marjana Šarca bo po mnenju sindikalistov povzročil odmik od nujno potrebnih reform in ukrepov na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič in predsednik Pergama Jakob Počivavšek si od nove vlade želita, da bo, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, čim prej nadaljevala z delom.