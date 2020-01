Počivalšek: Odstop Šarca še ne pomeni potrebe po novih volitvah

Ljubljana, 27. januarja - Odstop premierja Marjana Šarca in vlade še ne pomeni potrebe po novih volitvah, meni predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Po njegovi oceni je bilo volitev v zadnjem obdobju preveč. Imamo stabilno situacijo, ki bi jo lahko izkoristili za naprej, je dejal in dodal, da je odprt za pogovore v vseh smereh, na način, da je to v korist ene in druge strani.