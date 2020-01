Premier Šarec odstopil

Ljubljana, 27. januarja - Premier Marjan Šarec je danes odstopil s položaja. "S 13 poslanci in s to koalicijo pričakovanj ljudi ta hip ne morem izpolniti, lahko pa jih izpolnim po volitvah," je dejal v današnji izjavi za javnost in napovedal, da bo odstopno izjavo še danes poslal v DZ. Pozval je tudi k čimprejšnjim predčasnim volitvam.