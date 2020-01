Šarec četrti slovenski premier, ki je odstopil

Ljubljana, 27. januarja - Marjan Šarec je četrti slovenski premier, ki je odstopil. Pred njim so to iz zelo različnih razlogov storili dolgoletni predsednik vlade Janez Drnovšek, prva slovenska premierka Alenka Bratušek in le nekaj mesecev pred koncem mandata Miro Cerar. STA objavlja kronologijo teh odstopov.