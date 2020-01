Finančno ministrstvo: Financiranje zelenega dogovora bo vroča tema

Bruselj, 21. januarja - Finančni ministri EU so danes v Bruslju načeloma izrazili podporo zelenemu dogovoru, a je razprava nakazala, da bo vprašanje financiranja vroča tema. Zaznati je bilo zadržanost nekaterih članic do preusmerjanja sredstev iz kohezijskih in kmetijskih programov, je slovensko finančno ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost.