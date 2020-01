Greenpeace: Udeleženci Davosa v fosilna goriva vložili 1400 milijard dolarjev

Davos, 21. januarja - Nekatere največje svetovne banke, zavarovalnice in pokojninski skladi so od leta 2015 skupaj vložili 1400 milijard dolarjev v podjetja, ki se ukvarjajo s fosilnimi gorivi, je danes opozorila okoljska organizacija Greenpeace. V izračunih so upoštevali zgolj podjetja, ki se udeležujejo Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu.