Ob prelomu leta: Volkovi in medvedi razburkali kmetijsko-okoljsko področje

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 20. decembra - Dogajanje na kmetijsko-okoljskem področju so letos zaznamovali tudi medvedi in volkovi. Populaciji teh zveri sta se namnožili in tudi prostorsko razširili, posledično se je povečalo število škodnih primerov, kar je na noge dvignilo kmete. Sprejet je bil interventni zakon, načrt prihodnjega upravljanja pa zdaj pripravlja posebna skupina.