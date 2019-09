Po interventnem zakonu doslej pod streli končalo 120 medvedov in dva volkova

Ljubljana, 21. septembra - Lovci so po zakonu o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave doslej odstrelili 120 medvedov in dva volkova, so za STA pojasnili na Zavod za gozdove Slovenije. Medtem imajo lovci veljavno eno odločbo za izredni odstrel volka, in sicer na območju Stola na Kobariškem.