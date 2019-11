Lovci nadaljujejo z odvzemom medvedov in volkov iz narave

Ljubljana, 7. novembra - Lovci nadaljujejo z uresničevanjem zakona o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka iz narave. Doslej so po njem odvzeli 165 medvedov in pet volkov, so za STA pojasnili na Zavodu za gozdove Slovenije. Trenutno lovci lovijo še 10 volkov, od tega sedem - gre za križance med volkom in psom - po izrednih odločbah.