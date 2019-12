Lovska zveza za argumentirano poseganje v populacije volka in medveda

Ljubljana, 3. decembra - Odlok, ki omogoča poseganje v populacijo medveda in volka, tudi letos ne bo sprejet pravočasno. "Pričakujemo, da v prihodnje poseganja v populacije ne bomo več reševali z interventnimi zakoni in političnimi pritiski, temveč argumentirano, na strokovnih temeljih, kot je bila večletna uspešna praksa," so sporočili iz lovske zveze.