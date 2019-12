Tudi na območju Triglavskega narodnega parka več volkov

Bled, 7. decembra - Naravovarstveni nadzorniki so tudi na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) potrdili prisotnost več volkov, med drugim so na Pokljuki zasledili trop volkov, kar je prvič od ustanovitve TNP. Volk se človeka boji in se mu izogiba, kljub temu pa zavod TNP poziva k obzirnosti pri obisku narave, lastnike psov pa k dosledni uporabi povodcev.