V štirih gorenjskih občinah dovoljen odstrel petih volkov

Ljubljana/Železniki, 9. decembra - Z namenom preprečiti resno škodo na premoženju ljudi je Agencija RS za okolje (Arso) prejšnji teden v sredo izdala dovoljenje za odstrel petih volkov na območju občin Železniki, Gorenja vas - Poljane, Cerkno in Bohinj. Dovoljenje je že pravnomočno in velja do konca januarja prihodnje leto, so za STA pojasnili na Arsu.