Greenpeace nemškim krščanskim demokratom vrnil ukradeni C

Berlin, 3. decembra - Aktivisti nevladne organizacije Greenpeace so nemškim krščanskim demokratom (CDU) danes vrnili rdečo črko C, ki so jo ukradli na sedežu stranke v Berlinu. Nevladniki so stranki očitali, da ni storila dovolj, da bi zaščitila božje stvarstvo, zaradi česar so ji odvzeli naziv krščanska, poroča nemška tiskovna agencija dpa.