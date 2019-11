Evropski parlament razglasil podnebne izredne razmere

Strasbourg, 28. novembra - Evropski poslanci so danes na zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo o razglasitvi podnebnih in okoljskih izrednih razmer v Evropi in po svetu. Za v veliki meri simbolično resolucijo je glasovalo 429 poslancev, 225 jih je bilo proti, 19 pa se jih je vzdržalo.