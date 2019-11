Feministični odbor Iskre protestiral proti predstavitvi knjige Romana Vodeba na SKS

Ljubljana, 28. novembra - Delovni odbor za feminizem društva Iskra je pred Cankarjevim domom protestiral proti predstavitvi knjige Prvi spol Romana Vodeba na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) in pozval k "odgovornosti pred trgom". Protest so naslovili tudi na upravni odbor sejma. Kot pravi njegov predsednik Zdravko Kafol, vstopa na SKS ne more prepovedati nikomur.