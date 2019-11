SKS: Kalia Papadaki v Dendritih o zgodbah tistih, ki jim ni uspelo

Ljubljana, 28. novembra - Na Debatni kavarni 35. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so predstavili roman Dendriti grške pisateljice Kalie Papadaki. V ospredju knjige so zgodbe priseljencev v ZDA, ob čemer so pisateljico najbolj zanimale zgodbe tistih, ki jim v življenju ni uspelo. Roman s širše perspektive osvetli tudi temo migracij in tega, kdo je pravzaprav tujec.