Odprtje 35. knjižnega sejma v luči podpore znižanju davka na knjigo

Ljubljana, 26. novembra - V Cankarjevem domu so slovesno odprli 35. Slovenski knjižni sejem (SKS) in Schwentnerjevo nagrado za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu izročili Marku Kravosu. Več govorcev je pozdravilo s strani vlade podprto znižanje davka na knjigo, sicer pa so bile v ospredju glavne sejemske teme - fokus na Evropo ter predstavitev Murske Sobote.