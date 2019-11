SKS: Trend zadnjih let so knjige osebnosti z Instagrama in YouTubea

Ljubljana, 28. novembra - V dvorani Lili Novy Cankarjevega doma je v sklopu Slovenskega knjižnega sejma potekalo predavanje z naslovom Nielsen Bookscan: Kaj vse se lahko naučimo iz prodajnih podatkov o knjigah. Med drugim so bili omenjeni prodajni trendi knjig zadnjih nekaj let na različnih trgih in podatki o najbolj prodajanih žanrih v posameznih državah.