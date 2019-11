Miha Kovač za STA: V 40 letih se glede bralnih navad nismo premaknili

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 21. novembra - To, da številne težave na področju knjige niso izmišljene, je potrdila letošnja najnovejša raziskava bralne kulture in nakupovanja knjig Knjiga in bralci VI. Dolgoletni vodja programa Založniške akademije na Slovenskem knjižnem sejmu (SKS) Miha Kovač je za STA spregovoril o raziskavi in opomnil, da se glede bralnih navad nismo premaknili že 40 let.